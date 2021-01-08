الرئيس مون يلقى خطابا بمناسبة العام الجديد

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ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين خطابا بمناسبة العام الجديد، أكد فيه أن عام 2021 سيكون عام تعافٍ وشمول وقفزة للشعب الكوري، من خلال التغلب على أزمة كورونا.وتعهد الرئيس "مون" بالعودة إلى الحياة اليومية العادية بالكامل، قائلا إن جميع أفراد الشعب سيحصلون مجانًا على لقاحات كورونا، التي من المقرر بدؤها اعتبارا من شهر فبراير المقبل.كما تعهد بإنعاش الاقتصاد الكوري بشكل سريع وقوي، ليعود إلى مستوى قبل تفشي فيروس كورونا، خلال النصف الأول من هذا العام.وأضاف أن الحكومة ستقوم بتنفيذ سريع لمشروعات الاستثمارات في القطاعين العام والخاص التي تصل قيمتها إلى 110 تريليونات وون، بالتزامن مع توزيع الجولة الثالثة من المدفوعات الطارئة.وقال الرئيس "مون" إنه سيتم إنفاق 30.5 تريليون وون خلال الربع الأول من هذا العام لخلق وظائف جديدة، متعهدا بتوفير مليون و40 ألف وظيفة للطبقات الضعيفة.وأكد على أهمية الرخاء المشترك، مشيرا إلى أنه سيركز أولوية الصفقة الجديدة الكورية على الصفقة الجديدة الهادفة إلى تحقيق التوازن الإقليمي.وقدم الرئيس "مون" اعتذارا عن مشكلة المساكن التي تواجهها البلاد، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة المختلفة لتوفير المساكن في أسرع وقت ممكن.وأكد أن الحكومة ستنفذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية هذا العام دون أي تغيير. وقال إن هناك العديد من المشروعات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين الكوريتين، معربا عن أمله في إيجاد انفراجة جديدة للرخاء المشترك والسلام من خلال مواجهة فيروس كورونا بالتعاون المشترك بين الكوريتين.وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودا لتحقيق تحول كبير في العلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة، تماشيا مع إطلاق إدارة "بايدن" في الولايات المتحدة.