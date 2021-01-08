مواصلة الركود الاقتصادي في كوريا بسبب عودة انتشار فيروس كورونا

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قال مركز أبحاث حكومي إن الاقتصاد الكوري يعاني من مواصلة الركود نتيجة لعودة انتشار فيروس كورونا.ووفقًا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن معهد التنمية الكوري أمس الأحد، يتواصل الركود في المجالات الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة الخدمات، نتيجة لعودة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من تمتع الصناعات التحويلية بانتعاش في الآونة الأخيرة.وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية في البلاد بدأت تتمتع بانتعاش بفضل الزيادة في استهلاك السلع المعمرة والاستثمارات في المرافق الإنتاجية وصادرات المنتجات.وشهد المتوسط اليومي من حجم الصادرات الكورية زيادة نسبة 7.9% في شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، نتيجة للتحسن في الطلبات الخارجية.كما سجلت الاستثمارات في المرافق الإنتاجية زيادة بنسبة 5.7% في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.أما حجم الإنتاج لصناعات الخدمات في شهر نوفمبر من العام الماضي فقد انخفض بنسبة 1.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المعززة.وقال التقرير إن حجم مبيعات التجزئة شهد انخفاضا بنسبة 1.5% في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأضاف التقرير أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 89.8 نقطة في ديسمبر الماضي، بانخفاض مقداره 8.1 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق.