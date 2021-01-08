انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية اليوم في لاس فيغاس

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من المقرر أن يعقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي، المعروف باسم "سي إي إس"، خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الرابع عشر من يناير الجاري في لاس فيغاس، وسوف يعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.وستقوم الشركات المشاركة في المعرض بعرض أحدث منتجاتها عبر الإنترنت من خلال صالات العرض الافتراضية.وسوف تشارك في المعرض 1,950 شركة من جميع أنحاء العالم، من بينها 341 شركة كورية، وذلك بانخفاض نسبته أكثر من 50% مقارنة بمعرض العام الماضي .وستقوم شركتا الإلكترونيات الكوريتان "سام سونغ" و"إل جي" بتنظيم جلستين صحفيتين لتقديم شرح حول منتجاتهما، وخاصة الأدوات الإلكترونية المنزلية التي يزداد الطلب عليها، بسبب زيادة أوقات البقاء في المنازل الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي.ومن بين الأدوات الإلكترونية المنزلية الجديدة التي ستعرضها الشركات الكورية في المعرض، أجهزة تلفزيون "إل إي دي" صغيرة الحجم، وأجهزة التلفزيون القابلة للانحناء، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية ذات التقنية الذكية.