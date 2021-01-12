موجة البرد تتلاشى بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تستمر موجات البرد القوية التي اجتاحت كوريا الجنوبية منذ عدة أيام حتى صباح اليوم الثلاثاء.وقال تقرير صادرعن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصغرى في صباح اليوم في الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان ستكون في مستوى 15 درجة مئوية تحت الصفر. وتوقع التقرير أن تقل درجات الحرارة عن 10 درجات تحت الصفر في المناطق الوسطى الأخرى والأجزاء الشرقية من مقاطعة شمال جولا والمناطق الداخلية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وأن تبلغ حوالي خمس درجات تحت الصفر في بقية أنحاء البلاد خلال نفس الفترة.وأضاف التقرير أنه بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى مستوياتها الموسمية، وبالتالي سيتم رفع جميع التحذيرات من البرد الصادرة في جميع أنحاء البلاد.ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك سيول والأجزاء الجنوبية من مقاطعة كيونغ كي صباح اليوم.