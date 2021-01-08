الديمقراطيون يتهمون ترامب بالتحريض على التمرد

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يواجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محاكمة ثانية بعد أن اتهمه الديمقراطيون في مجلس النواب رسميا بـ"التحريض على التمرد" بسبب أعمال الشغب الأخيرة في الكونغرس.وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى أمس الاثنين إن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب قدموا قرارا بالمساءلة ضد الرئيس ترامب، مشيرين إلى "التحريض على التمرد".ويتهم القرار ترامب بتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس في تجمع حاشد زعم فيه ترامب أن انتخابات نوفمبر الرئاسية سُرقت منه.وقالت تقارير وسائل الإعلام إن مجلس النواب قد يصوت على مساءلة ترامب غدا الأربعاء.كما قدم الديمقراطيون في مجلس النواب قرارا يدعو نائب الرئيس "مايك بنس" إلى دعم عزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.ويصف هذا التعديل، الذي لم يتم الاستناد إليه من قبل، كيف يمكن لأعضاء مجلس الوزراء الموافقة على عزل الرئيس في ظل الظروف القصوى.ويذكر أنه من المقرر أن يغادر الرئيس ترامب منصبه يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، عندما يؤدي جو بايدن اليمين كرئيس جديد.