محافظ البنك المركزي الإيراني ينتقد كوريا الجنوبية بسبب تجميد أموال إيرانية

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انتقد محافظ البنك المركزي الإيراني كوريا الجنوبية بشدة لعدم إلغائها تجميد الأصول الإيرانية لديها، ووصف ذلك بأنه "أمر غير مقبول وخطأ كبير".وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همّتي" أمس الاثنين إن البنوك الكورية الجنوبية جمدت أصولا إيرانية على مدار سنوات ورفضت تسوية القضية. وصرح "همتي" بذلك خلال اجتماع مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" الذي يزور طهران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط كورية جنوبية وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية.وفي إشارة إلى محادثاته مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين خلال رحلته إلى سيول قبل عام ونصف، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن المسؤولين الكوريين وعدوا بالتعاون في حل المشكلة ولكن لم يتم فعل أي شيء. وأضاف أن إيران بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لتأمين أموالها وسوف تواصل المسار القانوني إذا فشلت المفاوضات في تحقيق نتائج.ووصف "همتي" قضية الأموال المجمدة بأنها التحدي الرئيسي في العلاقات بين سيول وطهران، وأعرب عن أمله في أن تتصرف كوريا الجنوبية بشكل مستقل بشأن هذه المسألة وتتجاهل ضغوط الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.