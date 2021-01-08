توقعات بإقامة كوريا الشمالية استعراضا عسكريا بمناسبة مؤتمر حزب العمال

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من المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية حدثا للاحتفال بمؤتمر حزب العمال الحاكم المنعقد حاليا، مما يشير إلى أنها قد تنظم قريبا استعراضا عسكريا.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن اللجنة المركزية لجزب العمال وجهت الدعوة للمسؤولين والأشخاص الذين عملوا في الحزب والحكومة والجيش لفترة طويلة كضيوف خاصين للحدث.ولم تذكر الوكالة تفاصيل الحدث، لكن يبدو أن الحدث سيمثل إما تجمعا شعبيا أو استعراضا عسكريا، مثل التي اعتادت أن تقيمها كوريا الشمالية قبل أو بعد انتهاء مؤتمر لحزب العمال.وقد قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الاثنين إنها رصدت مؤشرات تفيد بتنظيم كوريا الشمالية استعراضا عسكريا ليلة الأحد الماضي، حيث يبدو أن الأنشطة المكتشفة كانت جزءًا من الاستعدادات لإقامة استعراض عسكري رسمي آخر.ومن جهة ثانية، قالت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد بعث برسالة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هنأه فيها بانتخابه أمينا عاما لحزب العمال الحاكم.وأكد الرئيس الصيني "شي" في رسالته أن الصين تسعى إلى توطيد وتنمية العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، معربا عن عزمه الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.