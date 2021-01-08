نقل الشحنات الجوية عبر مطار إنتشون الدولي يسجل أعلى مستوياته في ديسمبر

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​تبين أن حجم نقل الشحنات الجوية عبر مطار إنتشون الدولي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر ديسمبر من العام الماضي، فيما شهدت حركة الركاب الدولية في المطار انخفاضا كبيرا.ووفقا لمؤسسة مطار إنتشون، بلغ عدد المسافرين من وإلى مطار إنتشون الدولي 228 ألف شخص في ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 96.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.أما حجم نقل الشحنات الجوية عبر مطار إنتشون فقد بلغ 271 ألفا و36 طنا في ديمسبر الماضي، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ افتتاح المطار، بسبب الزيادة الحادة في صادرات البلاد من أشباه الموصلات ومنتجات الصحة الحيوية.وزاد حجم نقل الشحنات الجوية إلى اليابان بنسبة 34%، وإلى القارة الأمريكية بنسبة 29%، وإلى الصين بنسبة 9%.