تراجع الاستثمارات المباشرة للأجانب في كوريا الجنوبية بنسبة 11% العام الماضي

تبين أن الاستثمارات المباشرة للأجانب في كوريا الجنوبية شهدت تراجعًا في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الثلاثاء إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية بلغ 20.7 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.1% مقارنة بالعام الأسبق.وأضافت أن معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 2.8% في النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن كان 22.4% في النصف الأول منه.وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا 20 مليار دولار للعام السادس على التوالي منذ عام 2015.وقالت الوزارة إن الاستثمارات الأجنبية تركزت على الصناعات الجديدة، ومن بينها السيارات الصديقة للبيئة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الجديدة 8.4 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن كان 7.7 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يمثل 40.6% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية.وأضافت الوزارة أن البلاد ستواجه صعوبات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال هذا العام بسبب جائحة كورونا وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها ستبذل جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للصناعات المتعلقة بالصفقة الجديدة الكورية الخضراء والصناعات الجديدة.