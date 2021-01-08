تعديل على حق التحكم في خدمة الحركة الجوية بين كوريا والصين واليابان

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم إجراء تعديل على حق التحكم في خدمة الحركة الجوية في أجواء جنوب جزيرة جيجو الكورية، والذي كان موزعًا على كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.ويذكر أن أجواء جنوب جزيرة جيجو، التي تسير عبرها أكثر من 190 ألف طائرة سنويا، تابعة بالأصل لمنطقة معلومات الرحلات الجوية الكورية.وقد تم توزيع حق التحكم في خدمة الحركة الجوية في تلك المنطقة على الدول الثلاث المذكورة، مما تسبب في زيادة مخاطر اصطدام الطائرات بعشرة أضعاف المعيار الدولي، نتيجة لصعوبة التواصل بين مراقبي الحركات الجوية للدول الثلاث.وسيدخل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوريا الجنوبية والصين واليابان بهذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من شهر مارس القادم.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم نقل الحق الياباني للتحكم في خدمة الحركة الجوية إلى كوريا الجنوبية، فيما سيبقى الحق الصيني كما هو عليه الآن دون تغيير، على أن توقع كوريا والصين اتفاقية رسمية خاصة بالتحكم في الحركات الجوية.ويقضي الاتفاق بازدواج الخط الجوي الذي يربط بين جنوب الصين واليابان اعتبارا من شهر يونيو القادم، وإنشاء خط جوي رسمي جديد بين سيول وشنغهاي بالصين.