مؤشر التقلب كوسبي 200 يسجل أعلى مستوى له منذ 7 أشهر

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وسط الصعود والهبوط الحادين في مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" أمس الاثنين، سجل مؤشر التقلب "كوسبي 200" أعلى مستوى له منذ 7 أشهر.والجدير بالذكر أن مؤشر التقلب "كوسبي 200" يمثل تقلبات سوق الأسهم في كوريا الجنوبية، ويعرف أيضًا باسم "مؤشر الخوف"، نظرا لأن المستثمرين يشعرون بالخوف عند ارتفاع ذلك المؤشر، والذي يحدث عادة متزامنا مع الهبوط الحاد لمؤشر كوسبي.وبلغ مؤشر التقلب "كوسبي 200" 35.65 نقطة أمس الاثنين، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بيوم التداولات الأسبق.وشهد المؤشر ارتفاعا اليوم أيضا رغم صعود مؤشر كوسبي ، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ظاهرة ارتفاع مؤشر كوسبي الأخيرة تعد فريدة النوع وتختلف عما كان عليه سابقا.ومن جانبها، وجهت السلطات المالية الكورية رسالة تحذير لمن يستثمر أموالهم في سوق الأسهم من خلال الاقتراض من البنوك.