98 تريليون وون العجز المالي للحكومة الكورية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي

Photo : Getty Images Bank

اقترب حجم العجز المالي للحكومة الكورية إلى مستوى 100 تريليون وون خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، فيما تجاوز حجم الديون الوطنية 826 تريليون وون.وطبقا لتقرير شهري صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم العائدات للحكومة الكورية 437.8 تريليون وون خلال الـ11 شهر الأولى من العام الماضي، بزيادة مقدارها 2.4 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن قيمة العائدات في شهر نوفمبر من العام الماضي بلغت 28.2 تريليون وون، بانخفاض مقداره 900 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.أما حجم الإنفاق الحكومي خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي فبلغ 501.1 تريليون وون ، بزيادة مقدارها 57.8 تريليون وون.وبلغت قيمة العائدات الحكومية في نوفمبر من العام الماضي 32.6 تريليون وون، بزيادة مقدارها 6.9 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.كما أشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الديون الوطنية بلغ 826.2 تريليون وون في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بزيادة مقدارها 13.4 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، و127.3 تريليون وون مقارنة بنهاية عام 2019.وأرجعت الحكومة السبب في زيادة العجز المالي إلى انخفاض العائدات الحكومية، وزيادة الإنفاق الناجمة عن تخصيص الميزانيات التكميلية الإضافية على 4 مراحل خلال العام الماضي.