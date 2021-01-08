كوريا الجنوبية تسجل أعلى خسائر في التوظيف خلال 22 عامًا

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عانت كوريا الجنوبية في العام الماضي من أكبر خسارة في الوظائف منذ أكثر من عقدين، بسبب تداعيات جائحة كورونا.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 26.9 مليون شخص في عام 2020، بانخفاض قدره 218 ألفًا عن العام الأسبق.وهذا هو أكبر انخفاض في الوظائف منذ عام 1998، عندما بلغت خسائر الوظائف مليونًا و280 ألف وظيفة.وفي شهر ديسمبر، سجلت كوريا الجنوبية خسارة 628 ألف وظيفة مقارنة بالعام الأسبق.ويمثل هذا الشهر العاشر على التوالي لتسجيل خسائر في التوظيف، وأكبر انخفاض على أساس سنوي منذ فبراير عام 1999، عندما خسرت كوريا الجنوبية 658 ألف وظيفة، في أعقاب أزمة العملة الأجنبية.وقد ارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.2 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 4% في العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2001، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 45 ألفًا على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 1.1 مليون شخص.وتراجع معدل التوظيف بمقدار 8 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 60.1% في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.