إيران تعرب عن استيائها إزاء عدم وجود إجراءات في قضية تجميد الأموال

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أعربت إيران عن استيائها من عدم اتخاذ كوريا الجنوبية لأي إجراءات للتعامل مع قضية الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية.وقال "سعيد خطيب زاده"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن طهران أبدت استياءها من تعامل سيول مع تلك القضية.وقال المتحدث إن الأمور تسير في بطء شديد في هذا الصدد، مضيفًا أن إيران غير راضية عما حدث حتى الآن.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يزور فيه وفد حكومي من كوريا الجنوبية إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها، المحتجزين لدى السلطات الإيرانية منذ الأسبوع الماضي.والتقى الوفد، برئاسة النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشيه جونغ كون"، مع وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، ومحافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي".لكن إيران تصر على حل قضية الأموال المجمدة أولًا، وأن يتم حل قضية الناقلة المحتجزة من خلال الإجراءات القانونية، لأنها مسألة فنية على حد قولها.