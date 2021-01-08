شقيقة كيم جونغ أون تنتقد كوريا الجنوبية بسبب رصدها للعرض العسكري الشمالي

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انتقدت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الجيش الكوري الجنوبي بشدة، بسبب تتبعه عن كثب للعرض العسكري في كوريا الشمالية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها رصدت علامات على قيام كوريا الشمالية باستعراض عسكري في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ ليلة الأحد. وقالت أيضًا إنها "تتابع عن كثب" لتحديد ما إذا كانت الأنشطة المرصودة هي في الواقع استعراض عسكري أم مجرد تمرينات.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، قالت "كيم يو جونغ" إن قول الجيش الكوري الجنوبي إنه يتعقب العرض أظهر وجهة نظر الجنوب العدائية تجاه الشمال، واصفة إياه بأنه "لا معنى له".وحذرت "كيم" السلطات في كوريا الجنوبية، قائلة إن كل هذه الأشياء سيتم حسابها في المستقبل.وقد أشير إلى "كيم" بلقب "نائبة مدير" اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في البيان، مما يؤكد خفض رتبتها من منصبها السابق "النائبة الأولى للمدير".