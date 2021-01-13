رئيس الوزراء يدعو إلى الاستعداد لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا بنهاية يناير

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أصدر رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" تعليمات إلى مسؤولي الصحة بأن يكونوا مستعدين تمامًا، بنهاية هذا الشهر، لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في شهر فبراير.وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في أوسونغ بمقاطعة "تشونغ تشنغ" الشمالية، بينما كان يطلع على الاستعدادات لبرنامج التطعيم.وقال إن الخطط التفصيلية يجب أن توضع بسرعة، حتى يمكن أن تبدأ التطعيمات بعد نهاية يناير. وقد قالت الوكالة الكورية إن تطعيم اللقاح للمجموعات ذات الأولوية سيبدأ في أواخر فبراير.وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بحاجة إلى إثبات قدرتها من خلال بذل جهود شاملة، كما قال إن مشكلة تأخير التطعيم أو التخلص من اللقاحات التي تم الإبلاغ عنها في بعض الدول الأخرى يجب ألا تحدث أبدًا في كوريا الجنوبية، وطلب من المسؤولين تعلم الدروس من تلك الإخفاقات في الخارج.