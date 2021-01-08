بدء جلسات الاستماع البرلمانية لوزير العدل المرشح ورئيس وكالة التحقيقات الجديدة

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من المقرر أن يعقد البرلمان جلسات استماع بشأن تعيين رئيس مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين "كيم جين ووك"، والمرشح لمنصب وزير العدل "بارك بيوم كي" يومي الثلاثاء و25 يناير على التوالي.واتفقت الأحزاب السياسية أمس الثلاثاء على جداول جلسات الاستماع البرلمانية، خلال اجتماع بين النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "باك هيه ريون" والنائب عن حزب قوة الشعب المعارض "كيم دو إيوب"، اللذين يمثلان الأحزاب في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية.وتم الاتفاق على الفاصل الزمني بين الجلستين الذي يبلغ أسبوعًا تقريبًا بناءً على طلب الحزب المعارض، لتأمين وقت كافٍ للتحضير.ويذكر أن الحزب المعارض رفض إطلاق وكالة التحقيقات الجديدة، متهمًا الحكومة والحزب الحاكم بإنشاء الوكالة لقمع المعارضين السياسيين. ومن المتوقع أيضًا أن يواجه المرشح لوزارة العدل "بارك" استجوابًا مكثفًا خلال جلسة الاستماع، حيث من المتوقع أن يواصل سياسات الوزيرة "تشو مي إيه"، التي وصفها الحزب بأنها "دمية" بيد الرئيس "مون جيه إين".