كوريا الجنوبية تجري محادثات لتأمين لقاحات إضافية من شركة نوفافاكس

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء أن الحكومة الكورية تجري محادثات مع شركة الأدوية الأمريكية "نوفافاكس"، لشراء لقاحات فيروس كورونا لعشرة ملايين شخص أو أكثر.وقالت الوكالة إنه يمكن البدء في تقديم اللقاحات، إذا تم إبرام الصفقة، في وقت مبكر من الربع الثاني، بالنظر إلى قاعدة إنتاجها المحلية.وفي أغسطس الماضي، وقعت "نوفافاكس" صفقة مع شركة "إس كيه بيو ساينس"، وهي شركة تابعة لمجموعة "إس كيه"، حيث ستساعد الشركة الكورية الجنوبية في الإنتاج العالمي للقاحات "نوفافاكس".يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" في وقت سابق اليوم إن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا مؤخرًا، في جهودها لشراء لقاحات إضافية.وأوضح "تشونغ" أنه حتى مع توقيع الحكومة بالفعل لصفقات كافية لتطعيم جميع سكان كوريا الجنوبية، فلا تزال هناك شكوك متعلقة بمدة الفعالية، والآثار الجانبية المحتملة، ومشكلات التخزين، التي قد تؤدي إلى التخلص من اللقاحات.وقد وقعت الحكومة بالفعل صفقات للحصول على جرعات كافية لتطعيم 56 مليون شخص، على أن يبدأ التطعيم في شهر فبراير المقبل.