إعلان عن خطة لتعديل مستوى التباعد الاجتماعي يوم السبت القادم

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قررت الحكومة الكورية الإعلان عن خطة لتعديل مستوى التباعد الاجتماعي الحالي يوم السبت القادم.ويُذكر أن منطقة سيول الكبرى تخضع حاليًّا للمستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، وذلك منذ يوم 8 من شهر ديسمبر الماضي، بينما يتم تطبيق المستوى 2 في بقية مناطق البلاد. وقد تم إضافة خطة لحظر تجمع أكثر من 5 أشخاص إلى ذلك خلال فترة نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، مما ضاعف الصعوبات التي يعاني منها أصحاب المشروعات الذاتية. ومن المقرر أن تنتهي خطوة مكافحة الوباء الحالية يوم الأحد القادم.ومن المتوقع أن يتم رفع حظر التجمع تدريجيا، بغض النظر عن تخفيف مستوى التباعد الاجتماعي، وهو ما يهتم به أصحاب المشروعات الذاتية.وقالت السلطات الصحية إن الكثير من أصحاب المشروعات عبروا عن الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن حظر التجمع طويل الأمد، مضيفة أنها تدرس حاليًّا مسألة استئناف الأعمال على نحو يلزمهم بالإجراءات الاحترازية.وفي منطقة العاصمة الكبرى، يتم حظر التجمع في مرافق الترفيه وغرف الأغاني ومرافق الرياضة الداخلية ومراكز الترويج للبيع المباشر وأماكن العروض الغنائية الداخلية، إلى جانب المعاهد الخاصة.ومن ناحية أخرى، تعتمد مسألة تخفيض المستوى 2.5 إلى المستوى 2 على عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث يمكن تخفيضه بشرط بقاء عدد الحالات اليومية في نطاق ما بين 400 و500 حالة.