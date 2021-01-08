المحلية طرح تطبيق «My-T» لتقديم المعلومات عن حركات المصابين بفيروس كورونا

طُرح تطبيق جديد يقدم المعلومات عن مسارات تنقل المصابين بفيروس كورونا آليًّا إلى عدم المصابين بها، في حالة تطابق المسارات بينهما في أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة بسيول.

وصرحت بلدية سيول بأنها ستطرح تطبيق "My-T" الخاص بأجهزة الأندرويد بعد غد الجمعة، من أجل توفير خدمة سلامة استخدام وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك التنبيه إلى تداخل مسارات التنقل بين المصابين بالفيروس وغير المصابين به، وتقديم المعلومات عن الطرق غير المزدحمة.

وإذا أصيب سائقو وسائل المواصلات العامة بالفيروس أو إذا استخدم المواطنون العاديون المصابون بالفيروس وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات وقطارات مترو الأنفاق، فسوف يتم تقديم المعلومات عن أوقات تنقلهم وأماكن ركوبهم وغيرها إلى الركاب الذين تتطابق مسارات تنقلهم معهم.

وتوقعت المدينة أن يساعد التطبيق الجديد مواطني سيول على تخفيف القلق من الإصابة بالفيروس، نتيجة للمخالطة مع المصابين به.

وذكرت أنها تعد مزيدا من الخدمات المتنوعة الخاصة بالمواصلات العامة حتى عام 2022.