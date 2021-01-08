أكثر من 50 مزرعة مصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد

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أصيب أكثر من 50 مزرعة دواجن في البلاد بأنفلونزا الطيور، بعد مرور شهر ونصف على بدء ظهورها في شهر نوفمبر من العام الماضي، مما أدى إلى إعدام حوالي 15 مليونًا من الطيور والدواجن.ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيض ولحوم الطيور، حيث ارتفعت أسعار البيض بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع سعر لحم البط بأكثر من 30%.كما تصاعد القلق من تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الوقت نفسه، وقد ظهر المرض الحيواني في المناطق المحلية القريبة من كوريا الشمالية فقط، ولكن تم اكتشاف بعض جثث الخنازير البرية مؤخرًا في منطقة "يونغ وال" بمقاطعة "كانغ وون" وغيرها من المناطق الداخلية.ويتزامن هذا مع موسم تكاثر الخنازير البرية، حيث يتنقل الكثير منها لعشرات الكيلومترات يوميا، مما يزيد من خطورة تفشي المرض.ويرى الخبراء إمكانية انتشار الحمى في المزارع بمقاطعة تشونغ تشنغ أو منطقة العاصمة الكبرى، مما أدى إلى انتشار القلق في المزارع المحلية.