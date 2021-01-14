البحرية الكورية الجنوبية تجري اختبارًا لصاروخ يُطلق من الغواصات هذا العام

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انتهى الجيش الكوري الجنوبي من الاختبارات الأرضية لصاروخ باليستي مطور محليًّا، يتم إطلاقه من داخل الغواصات، ويخطط لإجراء اختبار لإطلاقه من تحت الماء هذا العام.وقال مصدر عسكري أمس الأربعاء إن التجارب الأرضية قد اكتملت في العام الماضي، للصاروخ الذي سيتم تحميله على الغواصات الكورية الجنوبية التي تزن ثلاثة آلاف طن أو أكثر.ومع ذلك، فقد أضاف المصدر أنه لم يتم تحديد موعد إجراء الاختبارات تحت الماء أو كيفية إجرائها.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تطوير صاروخ باليستي يتم إطلاقه من داخل الغواصات، وسيعتمد على الصاروخ الباليستي من طراز "هيونمو-2ب"، الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر.وقد نشرت البحرية الكورية الجنوبية بالفعل غواصة "دوسان آن تشانغو"، وهي تزن 3 آلاف طن، مع ستة أنابيب إطلاق عمودية، وتخطط لبناء عدة غواصات أكبر حجمًا أيضًا.كما تدرس البحرية تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية وتزن أكثر من أربعة آلاف طن.وفي الوقت نفسه، ورد أن كوريا الشمالية تبني غواصة جديدة يمكنها إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.