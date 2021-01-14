ترامب أول رئيس أمريكي يتم اتهامه بهدف عزله مرتين

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وجه مجلس النواب الأمريكي تهمة "التحريض على العصيان" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لدوره في إثارة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي في مقر الكونغرس الأمريكي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.وبذلك أصبح "ترامب" أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه بهدف عزله مرتين.وبعد ساعات من الجدل المحتدم، أقر مجلس النواب –الذي يسيطر عليه الديمقراطيون– بندًا لتوجيه الاتهام إلى ترامب بأغلبية 232 صوتًا مقابل 197 صوتًا، وقد انضم عشرة نواب من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين.ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ الآن محاكمة لتحديد ما إذا كان يجب إدانة ترامب وعزله، والتصويت على منعه من تولي أي منصب عام مرة أخرى.ومن المقرر أن يغادر "ترامب" منصبه يوم الأربعاء المقبل، بعد هزيمته في الانتخابات في نوفمبر الماضي، أمام نائب الرئيس السابق "جو بايدن".وقد وجه الكونغرس الأمريكي اتهامًا آخر إلى "ترامب" سابقًا في عام 2019، بالضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع منافسه في الانتخابات "بايدن" وأسرته.