أكبر انخفاض في مؤشر أسعار الصادرات منذ 6 سنوات

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انخفضت أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية بأكثر من 5% في العام الماضي، لتسجل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 6 سنوات.وفقًا لبيانات بنك كوريا اليوم الخميس، فقد انخفض مؤشر أسعار الصادرات في البلاد، من حيث العملة المحلية، بنسبة 0.1% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.وتمثل تلك القراءة الشهر الخامس على التوالي من الانخفاض الشهري منذ أغسطس.وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر 5.4%، مسجلًا الشهر التاسع عشر على التوالي من التراجع على أساس سنوي.وطوال عام 2020، تراجعت أسعار الصادرات بنسبة 5.3%، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2014، عندما هبط المؤشر بنسبة 6%.وقد ساهم ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في انخفاض أسعار الصادرات في الشهر الماضي، حيث ارتفعت قيمة الوون 9.9% على أساس شهري مقابل الدولار، أو 6.9% على أساس سنوي.