كوريا الجنوبية واليابان تعلقان برنامج الدخول الخاص لرحلات الأعمال

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تخطط كوريا الجنوبية واليابان لتعليق برنامج الدخول الخاص لرجال الأعمال، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" أمس الأربعاء أن اليابان قررت وقف الترتيبات الخاصة لسفر رجال الأعمال من كوريا الجنوبية وعشر دول أخرى، بما يتماشى مع حالة الإجراءات الطارئة ضد فيروس كورونا.وسيتم تعليق البرنامج من الخميس حتى 7 فبراير، بينما سيتم السماح للمسافرين الذين يحملون تأشيرات دخول بالفعل بدخول اليابان بحلول 21 يناير.وقد أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إعلانًا مماثلًا في وقت لاحق أمس الأربعاء، قائلة إنها ستوقف إجراءات الدخول الخاصة للمواطنين اليابانيين خلال نفس الفترة.ويأتي التعليق بعد ثلاثة أشهر فقط من اتفاق البلدين على تخفيف قيود الدخول على رجال الأعمال من البلدين، ومنح استثناءات من العزل الإلزامي لمدة أسبوعين، إذا خضعوا لمجموعة من إجراءات الحجر الصحي التكميلية.