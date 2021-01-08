وزارتا الدفاع والتوحيد في الجنوب تحللان المؤتمر الثامن لحزب العمال في الشمال

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم إنها تقوم حاليا بتحليل التصريحات الرسمية الخاصة بتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي أدلى بها النظام الكوري الشمالي في المؤتمر الثامن لحزب العمل الحاكم.وأوضح "بو سُنغ تشان" المتحدث باسم الوزارة الكورية الجنوبية أن الوزارة تقوم حاليا بتحليل خطة تعزيز الأسلحة العسكرية التي أعلنت عنها كوريا الشمالية في مؤتمر الحزب، مؤكدا على أن القوات الكورية الجنوبية تمتلك قدرة الردع ضد الصواريخ قصيرة المدى الكورية الشمالية من خلال تحديث القدرات العسكرية وتخطط لتكملة الخطة.وقد ادعت كوريا الشمالية في مؤتمر الحزب الحاكم الذي انتهى يوم 12 من هذا الشهر إلى أنها أنهت تصميم غواصات نووية جديدة وتطوير طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت.من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس إن الرسالة التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المؤتمر تفتح العديد من الإمكانيات.وذكر أن بيونغ يانغ تستمر في التمسك بمنهج تأجيل الأمور منذ شهر يونيو من العام الماضي، متوقعا أنها تراقب الأمور في ظل عدم التأكد من موقف الحكومة الأمريكية الجديدة تجاهها.يذكر أن بيونغ يانغ انتقدت إرسال المنشورات المناهضة لنظامها من قبل الجماعات المدنية الكورية الجنوبية في شهر يونيو الماضي، وقامت بتفجير مكتب الاتصالات المشترك للكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي هناك، وهددت بتنفيذ خطة عسكرية ضد سيول، إلا أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قام بتعليق الخطة.