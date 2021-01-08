زيادة القروض المنزلية بمقدار 100 تريليون وون العام الماضي

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اتضح أن القروض المنزلية من المصارف زادت بـ100 تريليون و500 مليار وون في العام الماضي، لتسجل أعلى زيادة منذ بدء بنك كوريا المركزي في تسجيل الإحصاءات ذات الصلة.وأعلن البنك المركزي اليوم عن تقرير بعنوان "توجه السوق المالية في شهر ديسمبر في عام 2020"، وصرح فيه أن القروض المنزلية من المصارف زادت بـ6 تريليونات و600 مليار وون في نفس الشهر. ولكن حجم الزيادة تقلص تقلصا كبيرا بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي الذي شهد زيادة القروض المنزلية بـ13 تريليونا و700 مليار وون.وفي الشهر الماضي، برز حجم انخفاض القروض الأخرى بما في ذلك القروض الائتمانية. ففي شهر نوفمبر الماضي بلغ حجم زيادة القروض الأخرى 7 تريليونات و400 مليار وون، ولكن في شهر ديسمبر الماضي بلغ الحجم 400 مليار وون.وأوضح بنك كوريا أن السبب في ذلك يرجع إلى تنفيذ خطة إدارة القروض الائتمانية منذ يوم 30 من شهر نوفمبر الماضي، واسترداد أموال الاشتراك في أسهم الاكتتاب العام، إلى جانب تدفق المكافآت المقدمة بمناسبة نهاية العام.وفي العام الماضي زاد حجم قروض الرهن العقاري السكني بـ68 تريليونا و200 مليار وون، ليسجل ثاني أكبر زيادة منذ عام 2015 الذي بلغ فيه الحجم 70 تريليونا و300 مليار وون.كما زادت القروض الأخرى بما في ذلك القروض الائتمانية بـ32 تريليونا و400 مليار وون، لتسجل أكبر زيادة منذ بدء بنك كوريا المركزي في تسجيل الإحصاءات ذات الصلة في عام 2004.وأوضحت "يون اوك زا"، المديرة في دائرة الإشراف على الأسواق المالية، أن زيادة القروض المنزلية تأثرت بعناصر متعددة، بما في ذلك زيادة شراء وبيع المنازل في العام الماضي، وحاجيات أموال المعيشة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الاقتراض لشراء الأسهم والاشتراك في الاكتتاب العام.