أدنى مستوى لقبول طلبات اللجوء إلى البلاد في العام الماضي

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انخفضت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء إلى ما دون 1%، وذلك لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.وطبقا لتقرير أصدره مركز سياسات هجرة الأجانب التابع لوزارة العدل اليوم، فقد بلغت النسبة 0.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتسجل أدنى نسبة منذ بدء الإحصاءات في عام 1994.والجدير بالذكر أن النسبة كانت قد بلغت 10.9% في عام 2013، الذي بدأ فيه تدفق اللاجئين إلى البلاد بالفعل، ثم انخفضت لتصل 6% في العام التالي. ومنذ عام 2015 إلى عام 2019 ظلت تتراوح ما بين 4% و1.5%.وفي شهر مارس الماضي الذي بدأ فيه تفشي الجائحة فعليًّا، بدأت النسبة في الانخفاض المستمر لتصل إلى ما دون 1%.وبهذا بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية 44 شخصًا، بينما بلغ عدد اللاجئين المسموح بإقامتهم الإنسانية 140 شخصًا، وبذلك يقيم ما مجموعه 184 لاجئا جديدا في البلاد. وذلك بانخفاض نسبته 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.