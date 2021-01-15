الرئيس مون يشدد على سرعة استعادة العلاقات بين سيول وطوكيو

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على أهمية استعادة سيول وطوكيو للعلاقات البناءة بينهما سريعًا.وصرح "مون" بذلك خلال اجتماع مع "كوجي توميتا"، السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية الذي انتهت ولايته، في مكتب الرئاسة أمس الخميس.وقد تم الإعلان في الشهر الماضي عن تعيين "توميتا" سفيرًا جديدًا لليابان لدى الولايات المتحدة، وتم تعيين سفير اليابان لدى إسرائيل، "كويتشي أيبوشي"، خلفًا له في سيول.وفي تقييمه لعمل "توميتا" وجهوده خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية، لإدارة العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة، قال "مون" إن كوريا الجنوبية واليابان هما أقرب الجيران، والشريكان الأكثر أهمية لتحقيق السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم.وشدد على أهمية العلاقات بين سيول وطوكيو مجددًا، حيث قدم أوراق اعتماد مبعوث سيول الجديد إلى طوكيو "كانغ تشانغ إيل".وقال إن العلاقات الثنائية يجب ألا تتقيد بالمشكلات التي تحدث من وقت إلى آخر، وأن جهود المحادثات حول العلاقات المستقبلية يجب أن تستمر مع محاولة حل تلك المشكلات.