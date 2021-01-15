الوفد الكوري الجنوبي العائد من إيران يتوقع حلًّا سريعًا لقضية الناقلة المحتجزة

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قال النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشيه جونغ كون" إنه يعتقد أن إيران ستتخذ إجراءات سريعة، فيما يتعلق بناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها.وصرح "تشيه" بذلك أمس الخميس خلال اجتماع مع الصحفيين فور وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، بعد اختتام زيارته إلى إيران التي استغرقت ثلاثة أيام.وقال إنه على الرغم من أنه لم يتمكن من الحصول على إفراج عن السفينة أو طاقمها خلال الزيارة، فإنه يعتقد أن البلدين قد خطتا خطوة كبيرة معًا لتحقيق ذلك.وقال نائب الوزيرة، الذي ترأس وفدًا من مسؤولي وزارة الخارجية، إن الوفد نقل الموقف الكوري بجدية ووضوح، بينما استمع بلطف إلى إحباط طهران من العقوبات الأمريكية على البلاد.وقال إن الحكومة الإيرانية ستنظر بجدية في الموقف الكوري، وتوقع نتيجة إيجابية.وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية، قال "تشيه" إن سيول تبحث في الحلول الممكنة، من خلال جهودها الخاصة وعن طريق المناقشات مع الولايات المتحدة.وردًّا على سؤال حول التكهنات بأن احتجاز الناقلة مرتبط بقضية الأموال المجمدة، قال نائب الوزيرة إنه لا يبدو أنهما متصلان في الوقت الحالي، لكن سيول ستنظر في ذلك الاحتمال بينما تحاول تحقيق نتائج إيجابية وسريعة في كلتا القضيتين.