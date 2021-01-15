وزارة التوحيد تؤكد أن الشمال أعرب عن الرغبة في تحسين العلاقات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التوحيد في سيول إن بيونغ يانغ أشارت إلى رغبتها في تحسين العلاقات بين الكوريتين، من خلال الرسائل التي نقلتها مؤخرًا في مؤتمر الحزب الحاكم.وفي تحليل للمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قيمت الوزارة أمس الخميس أن الحدث السياسي الأخير في الشمال نقل دعوة النظام إلى اتخاذ الجنوب لمواقف مخلصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية.وأشارت الوزارة إلى تصريح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأنه يجب استكشاف "الإجراءات الفعالة" لمعالجة وتحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، والذي وصفها بأنها تمر بمرحلة كارثية.وقالت الوزارة إن عبارة "الإجراءات الفعالة" تعني أن كوريا الشمالية تولي أهمية كبيرة لاستئناف التعاون بين الكوريتين.كما أشارت الوزارة إلى التعبيرات الأخرى التي استخدمها الشمال في تقييمه للسياسات بين الكوريتين، مثل "أيام الربيع قبل ثلاث سنوات"، في إشارة إلى سلسلة محادثات القمة بين الكوريتين في عام 2018، بالإضافة إلى استخدام الشمال لعبارة "المسار الجديد" و"نقطة الانطلاق الجديدة للسلام والازدهار".لكن النقاد وصفوا تفسير وزارة التوحيد بأنه إيجابي بإفراط، بالنظر إلى أن الحلول الأساسية التي دعا إليها الشمال خلال المؤتمر يصعب على الجنوب قبولها على الفور، مثل التوقف عن إدخال الأسلحة المتقدمة، وإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.