كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد في عرض عسكري

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كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة عن صور تظهر ما يبدو أنه صواريخ باليستية من الطراز الذي يُطلق من الغواصات، خلال عرض عسكري جديد.ومن المفترض أن الصواريخ حملت اسم "Pukguksong-5ㅅ"، مما يشير إلى أنها ربما تكون النسخة المطورة من "Pukguksong-4ㅅ" التي عُرضت في العرض العسكري السابق في أكتوبر من العام الماضي.ووصفت وكالة الأنباء المركزية الصاروخ الجديد بأنه "أقوى سلاح في العالم، وهو صاروخ باليستي يطلق من الغواصات"، قائلة إنه أظهر بقوة عظمة القوات المسلحة الثورية لكوريا الشمالية.ومع ذلك ، لم يظهر في الصور صاروخ باليستي عابر للقارات.وقد أقيم العرض العسكري مساء الخميس في ساحة "كيم إيل سونغ" في وسط بيونغ يانغ، بعد أن اختتمت كوريا الشمالية مؤتمر حزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء، الذي استمر ثمانية أيام.