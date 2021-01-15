مكتب الرئاسة يؤكد أن الحكم النهائي بشأن الرئيسة السابقة جاء تنفيذا للروح الدستورية

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أكد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن حكم المحكمة العليا بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" قد أسدل الستار على قضية الفساد، مشيرا إلى أن ذلك الحكم جاء تنفيذا للروح الدستورية.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كانغ مين سوك" أمس الخميس إن قضية الفساد هذه قد وصلت إلى نهايتها من خلال ثورة الشموع التي شارك فيها أفراد الشعب، وقرار البرلمان بإقالة الرئيسة السابقة "بارك"، والحكم القضائي الصادر عن المحكمة.وأضاف أن الحكم النهائي جاء تنفيذا للروح الدستورية التي تقضي بأن كوريا الجنوبية دولة جمهورية ديمقراطية، ويعكس الإنجازات التي حققتها الديمقراطية في كوريا الجنوبية.ومن جهة ثانية، قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة إنه من غير الجائز التحدث عن منح عفو رئاسي خاص للرئيسة السابقة "بارك كون هيه" فور إصدار حكم المحكمة العليا.ومن المتوقع أن يوضح الرئيس "مون جيه إين" موقفه بشأن منح عفو خاص للرئيسين السابقين في مؤتمر صحفي سيعقد قريبا بمناسبة العام الجديد.