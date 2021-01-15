ترامب يمدد الرسوم الوقائية على واردات الغسالات

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ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قام بتمديد الرسوم "الوقائية" على واردات الغسالات إلى الولايات المتحدة، ومن بينها الغسالات الكورية الجنوبية.وبذلك سيتم تمديد الرسوم، التي فرضت لأول مرة في يناير من عام 2018، لمدة عامين آخرين، لحماية المصنعين الأمريكيين من منافسة المنتجات المستوردة.وبموجب الرسوم الوقائية، يتم فرض رسوم بنسبة 20% على أول 1.2 مليون غسالة مستوردة في العام الأول، ورسوم بنسبة 50% على ما يتجاوز هذا العدد.وكان من المقرر أن ينتهي الإجراء في فبراير المقبل.ولكن من المتوقع ألا يكون للرسوم الوقائية تأثير كبير على المنتجين الكوريين الجنوبيين، ومن بينهم "سامسونغ" و"إل جي"، حيث قاموا ببناء مصانع للغسالات في "ساوث كارولينا" و"تينيسي"، على التوالي، بعد دخول الإجراءات الوقائية حيز التنفيذ.