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الاقتصادية

الحكومة تعلن عن تدابير الإسكان الشهر المقبل

Write: 2021-01-15 10:57:42

الحكومة تعلن عن تدابير الإسكان الشهر المقبل

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة اليوم الجمعة إنها ستعلن عن مجموعة من الإجراءات لزيادة المعروض من المساكن الشهر المقبل.
في اجتماع لوزراء الاقتصاد، قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة تدرس إجراءات الإمداد المختلفة، وستحاول تقديمها في غضون الشهر المقبل.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستكشف عن الإجراءات الجديدة قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.
كما أكد الوزير مجددًا التزام الحكومة بالضرائب واللوائح المتعلقة بالممتلكات، للحد من المضاربات العقارية، رافضًا الدعوات الأخيرة من القطاعات السياسية للتخفيضات الضريبية، لتشجيع العديد من مالكي المنازل على البيع.
وبالإضافة إلى ذلك، قال "هونغ" إن مدينة سيول اختارت ثمانية أقسام في العاصمة كمناطق مرشحة لمشاريع إعادة التطوير التجريبية، التي سيتم دفعها إلى مطوري القطاع العام.
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