47% من الكوريين يدلون بأصواتهم لصالح المعسكر المعارض في انتخابات الرئاسة القادمة

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من يناير الجاري على ألف من المواطنين البالغين، قال 39% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيدلون بأصواتهم للمعسكر الحاكم في انتخابات الرئاسة القادمة، للحفاظ على السلطة السياسية الحالية، فيما قال 47% منهم إنهم سيؤيدون مرشحا من المعسكر المعارض لإحداث تغيير في الرئاسة الحالية.ويذكر أن معدلات تأييد المعسكر الحاكم في انتخابات الرئاسة القادمة كانت 47% في استطلاع شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم انخفضت إلى 41% في ديسمبر الماضي، و39% في يناير الجاري.أما معدلات تأييد المعسكر المعارض فشهدت زيادة مستمرة، حيث بلغت 41% في نوفمبر، و44% في ديسمبر، و47% في يناير.وفي استطلاع آخر حول تفضيل المرشحين للرئاسة، بلغت معدلات تأييد حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" 23%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.أما معدلات تأييد المدعي العام "يون سوك ريول" فبلغت 13%، فيما بلغت معدلات تأييد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" 10%، بانخفاض نسبته 6%.وبلغت معدلات تأييد كل من رئيس حزب الشعب المعارض "آن تشول سو" ونائب البرلمان المستقل "هونغ جون بيو" 3%، ونائب البرلمان عن حزب قوة الشعب "يو يونغ مين" 1%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.