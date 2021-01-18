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الدولية

الحكومة اليابانية تقول إن كل الاحتمالات قائمة بشأن دورة الألعاب الأولمبية

Write: 2021-01-18 10:21:49

الحكومة اليابانية تقول إن كل الاحتمالات قائمة بشأن دورة الألعاب الأولمبية

Photo : YONHAP News

قال "تارو كونو" وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي في الحكومة اليابانية إن "أي شيء يمكن أن يحدث" بشأن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بسبب جائحة كورونا، ملمحا إلى احتمال إلغاء إقامة الدورة في موعدها.
وأدلى "كونو" بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، حيث أوضح أن طوكيو بحاجة إلى بذل قصارى جهدها للاستعداد لاستضافة الدورة الأولمبية، لكن إقامة الدورة في موعدها قابلة لكل الاحتمالات.
ونقلت رويترز عن كونو قوله إن دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، التي كان قد تم تأجيلها بالفعل، قد لا تقام هذا الصيف كما هو مخطط بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا عالميا، وأن الدولة المضيفة تحتاج إلى أن تكون مستعدة لكل الاحتمالات.
وفي تقرير آخر نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم السبت، أوردت أن كونو هو أول وزير في الحكومة يتحدث عن عدم اليقين بشأن إقامة دورة طوكيو في موعدها.
ويذكر أنه كان قد تم تأجيل أولمبياد طوكيو، التي كان مقررا لها في الأصل شهر يوليو من العام الماضي، لمدة عام واحد بسبب جائحة كورونا.


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