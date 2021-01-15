توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على المنطقة الوسطى

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من المتوقع أن تسقط ثلوج كثيفة على بعض مناطق كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مع إصدار تحذيرات أولية لمنطقة العاصمة والمناطق الداخلية في المناطق الجنوبية والوسطى.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تساقط ثلوج كثيفة تصل إلى 15 سنتيمترا أو أكثر في الأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان، و10 سنتيمترات على شرق مقاطعة كيونغ كي، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، والمناطق الداخلية الشرقية من مقاطعة شمال جولا. ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في أجزاء أخرى من كيونغ كي وتشونغ تشُنغ ومنطقة سيول الكبرى ومقاطعاتي شمال وجنوب كيونغ سانغ بمعدل يصل إلى 7 سنتيمترات حتى بعد ظهر اليوم الاثنين.كما يتوقع أيضا أن تشهد المناطق الداخلية تساقطا كثيفا للثلوج خلال ساعات الذروة الصباحية اليوم.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أقل درجات الحرارة صباح اليوم في جميع أنحاء البلاد ستصل إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، بزيادة تتراوح بين 4 إلى 8 درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.