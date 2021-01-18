زيادة مبيعات هيون ديه من السيارات الصديقة للبيئة بـ36% في 2020

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قفز حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من إنتاج مجموعة هيون ديه موتور في السوق العالمية بنسبة 36 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام السابق.ووفقا لقطاع صناعة السيارات أمس الأحد، باعت شركة هيون ديه موتور وشركتها التابعة كيا موتورز أكثر من 161 ألف وحدة من الموديلات الصديقة للبيئة داخل كوريا، وحوالي 340 ألف سيارة في الخارج، في عام 2020. وسجلت مبيعاتهما المحلية المجمعة زيادة بنسبة 56 بالمائة، بينما نمت المبيعات الخارجية بنسبة 29,1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبشكل عام، سجلت المبيعات زيادة سنوية بنسبة 36 بالمائة.وقد استحوذت السيارات الصديقة للبيئة على 7,9 في المائة من إجمالي مبيعات شركتي صناعة السيارات في العام الماضي، بزيادة نسبتها 2,8% مقارنة بالعام السابق.وحسب النوع، شكلت الموديلات الهجينة التي تعمل بالبنزين 52 في المائة من إجمالي المبيعات، بحوالي 262 ألف وحدة، وتلتها السيارات الكهربائية، ثم المركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود.