ثلوج كثيفة تضرب كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن تهطل الثلوج بكثافة على كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مع إصدار تحذيرات ذات صلة لأجزاء من منطقة العاصمة سيول وكذلك مقاطعتي تشونغ تشُنغ وجولا.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تساقط ثلوج كثيفة بمعدل أكثر من عشرة سنتيمترات على الأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان، وثلاثة إلى ثمانية سنتيمترات على المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية الجنوبية. ومن المتوقع أيضا أن تتلقى مناطق الساحل الشرقي في مقاطعتي كانغ وان وشمال جولا حوالي سنتيمتر واحد من الثلوج.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق ستشهد تساقطا كثيفا للثلوج خلال فترة قصيرة من صباح اليوم الاثنين، مما قد يتسبب في ازدحام مروري محتمل خلال ساعة الذروة الصباحية. ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على المناطق الغربية بعد الظهر، بينما ستشهد أجزاء من المناطق الشرقية في مقاطعات كانغ وان وشمال تشونغ تشنغ وشمال كيونغ سانغ المزيد من تساقط الثلوج حتى وقت متأخر من بعد الظهر.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين سالب واحد درجة مئوية إلى ثماني درجات بعد ظهر اليوم الاثنين، بزيادة تتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات عن اليوم السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أقل مستويات لدرجات الحرارة الصباحية في جميع أنحاء البلاد ليوم الغد الثلاثاء بمقدار خمس إلى عشر درجات، مقارنة باليوم الاثنين.