تخفيف القيود عن المقاهي والصالات الرياضية في كوريا

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سيتم اليوم الاثنين إعادة فتح بعض الشركات التي تم إغلاقها وسط الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا حيث خففت الحكومة القيود ذات الصلة.وفي هذا السياق، سيتم السماح لحوالي 112 ألف صالة داخلية للألعاب الرياضية وغرف الغناء والمدارس الخاصة في منطقة سيول الكبرى بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من اليوم بشرط أن تتبع بدقة إجراءات مكافحة الفيروس.وسوف يبقى الحظر المفروض على التمارين الجماعية ساري المفعول. وسيمكن للمقاهي أن تفتح أبوابها لتناول الطعام، مثل المطاعم، حتى الساعة 9 مساء، كما سيتم السماح للمنشآت الدينية بتقديم خدمات شخصية بحد يصل إلى عشرة بالمائة من سعتها في منطقة العاصمة الكبرى، وبنسبة 20 بالمائة في الأجزاء الأخرى من البلاد.وسوف يظل الحظر المفروض على خمسة أنواع من مرافق الترفيه مثل الحانات ساري المفعول، كما ستواصل الحكومة أيضا الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر، حيث قررت تمديد التباعد الاجتماعي الحالي من المستوى 2,5 لمنطقة سيول الكبرى والمستوى 2 للأجزاء الأخرى من البلاد، لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية هذا الشهر.