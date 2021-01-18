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السياسية

الرئيس مون جيه إين يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد

Write: 2021-01-18 10:42:37

الرئيس مون جيه إين يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد اليوم الاثنين لشرح السياسات الرئيسية للحكومة لعام 2021. وسيبدأ الحدث التلفزيوني المباشر، الذي تبلغ مدته 100 دقيقة، في الساعة 10 صباحا، في المكتب الرئاسي.
وخلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الأول وسط جائحة كورونا، سيشارك مون أفكاره حول مجموعة واسعة من شؤون الدولة، بما في ذلك قضايا الوباء والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والأمن.
ونظرا لقواعد التباعد المتعلقة بوباء كورونا، سيحد المكتب الرئاسي عدد الحاضرين بـ20 صحفيا، إلى جانب 100 آخرين عبر الإنترنت.
ويتركز الانتباه على ما إذا كان الرئيس سيتحدث عن مسألة العفو المحتمل عن الرئيسين السابقين المسجونين حاليا، وكذلك السياسات العقارية. ومن المتوقع أن يتحدث مون عن قضايا مختلفة مثل لقاحات فيروس كورونا والإصلاح القضائي والعلاقات المتوقفة مع كوريا الشمالية واليابان.



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