عمدة سيول السابق أوه سي هون يعلن ترشحه لانتخابات العمودية

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أعلن عمدة سيول السابق أوه سي هون أمس الأحد عن ترشحه للانتخابات الفرعية لرئاسة بلدية سيول المقرر إجراؤها في شهر أبريل القادم.وأعلن "أوه"، وهو عضو في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، عن ترشحه خلال مؤتمر صحفي عقده في شمال سيول، حيث تعهد بالفوز في الانتخابات الفرعية لرئاسة البلدية ومساعدة حزب المعارضة على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.وجاء هذا الإعلان بعد عشر سنوات من تنحيه عن منصب العمدة، حيث كان قد تم انتخابه رئيسا لبلدية سيول في عامي 2006 و2010. وفي عام 2011، راهن بموقفه على استفتاء لإنهاء وجبات الغداء المجانية لجميع طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة، ومن ثم استقال عندما لم يحصل على الدعم الكافي.وأعلن "أوه" عن ترشحه لمنصب رئيس البلدية قائلا إنه ظل يلقي باللوم على نفسه لفترة طويلة لاستقالته، وأنه يشعر بأنه مدين لمواطني سيول وللحزب.وأضاف العمدة السابق أن مدينة سيول بحاجة إلى عمدة متمرس مثله يمكنه الأداء من اليوم التالي للانتخابات.وبذلك ازداد عدد المرشحين التابعين للحزب المعارض لمنصب عمدة سيول إلى عشرة. وسوف يبدأ الحزب في تلقي طلبات المرشحين اليوم الاثنين.