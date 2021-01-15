بريطانيا تستضيف قمة مجموعة السبع في يونيو

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أعلنت الحكومة البريطانية أنها تخطط لتنظيم القمة القادمة للدول الصناعية السبع الكبري، "مجموعة السبع"، في شهر يونيو القادم في بلدة "كاربيس باي" الساحلية في كورنوال جنوب غربي بريطانيا.وقالت إنها دعت أستراليا والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الدول الأعضاء الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، للانضمام إلى المناقشات.وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قال في بيان أصدره أول من أمس السبت إنه سيستغل فرصة قمة مجموعة السبع التي ستعقد وجها لوجه لأول مرة منذ عامين، ليطلب من القادة المشاركين العمل على إنعاش الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا، وذلك من خلال التجارة الحرة وبطريقة مستدامة.وأكد "جونسون" على ضرورة حل أزمة كورونا من خلال الاتحاد لجعل المستقبل أكثر عدلا وازدهارا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تعد أكثر وأخطر التحديات التي يواجهها النظام الدولي.وكان مقررا في صيف العام الماضي عقد قمة مجموعة السبع في الولايات المتحدة لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اضطر إلى إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.