كوريا الجنوبية السادسة عالميا من حيث القدرات العسكرية

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نشر موقع "غلوبال فاير باور" أول من أمس السبت تقريره السنوي لعام 2021، حول أقوى جيوش العالم.وبموجب التقرير، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة من بين 138 دولة حول العالم، بالحصول على 0.1621 نقطة من درجة مؤشر القوة العسكرية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية احتلت المرتبة الثامنة والعشرين بالحصول على 0.4684 نقطة، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والعشرين في العام الماضي.وعادة يعتمد ترتيب القوة العسكرية على 48 عاملا لتحديد قوة الجيوش، منها القوة العسكرية، والتطور التكنولوجي، وعدد السكان، وعدد المقاتلين في الجيش، وعدد القطع العسكرية.الجدير بالذكر أن درجة مؤشر القوة المثالية هي 0.0000 وهو أمر لا يمكن تحقيقه واقعيا في ضوء مؤشر القوة العالمية الحالية، لكن كلما كانت قيمة مؤشر القوة أصغر، كانت القدرة القتالية للدولة أكبر.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، وتلتها كل من روسيا والصين والهند واليابان.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة من حيث قيمة الإنفاق الدفاعي بـ48 مليار دولار، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في العام الماضي، بينما احتلت كوريا الشمالية المرتبة التاسعة والخمسين بـ3.5 مليار دولار، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة والسبعين العام الماضي.