انسحاب مدمرة كورية من مضيق هرمز في ظل مفاوضات الإفراج عن الناقلة المحتجزة

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تبين أن المدمرة "تشيه يونغ" التابعة لوحدة "شونغ هيه" البحرية الكورية الجنوبية الخاصة بمكافحة القرصنة، والتي تم إرسالها إلى مضيق هرمز يوم الخامس من يناير الجاري بعد احتجاز ناقلة النفط الكورية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، قد انسحبت من تلك المنطقة، بناء على طلب من وزارة الخارجية الكورية التي تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة الإيرانية بشأن الإفراج عن الناقلة.وقال مصدر دبلوماسي اليوم الاثنين إن الحكومة الإيرانية اشتكت بشأن إرسال المدمرة الكورية إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، وأن وزارة الخارجية الكورية ترى أن وجود المدمرة الكورية في المنطقة لن يساعد على إنجاح المفاوضات.وقد تحركت المدمرة "تشيه يونغ" الكورية إلى شمال ميناء مسقط العماني الذي يبعد حوالي 300 كيلومتر عن مضيق هرمز.ومن جهة ثانية، دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس السبت الإشاعات الواردة بشأن احتمال الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية، وقال إن مواقف وقرارات السلطة القضائية في إيران لا تعلن إلا من خلال المتحدث باسمها، وأن أي تصريحات لأفراد غير مسؤولين ليست لها مصداقية.وأضاف "خطيب زاده" أن الناقلة الكورية تم احتجازها وفقا لقرار قضائي بسبب تلويثها البيئة البحرية في مياه الخليج، وأن الملف المتعلق بها هو الآن قيد التحقيق، مشيرا إلى أن أي تطور في هذه القضية يعود فقط لرأي القاضي.