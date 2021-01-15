المؤسسات العامة الكورية تخطط لتوظيف أكثر من 26 ألف شخص هذا العام

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صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" بأن المؤسسات والهيئات العامة تخطط لتوظيف أكثر من 26 ألف شخص خلال هذا العام، بزيادة مقدارها ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.جاء ذلك في كلمة ألقاها "هونغ" اليوم الاثنين في حفل افتتاح معرض التوظيف للمؤسسات العامة لعام 2021 الذي سيستمر انعقاده لمدة 5 أيام، حيث أكد على أهمية أن تقوم المؤسسات العامة بخلق وظائف جديدة في الوقت الذي تواجه البلاد صدمة التوظيف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن سياسة التوظيف للمؤسسات العامة ستتركز على زيادة فرص العمل، والقيمة الاجتماعية والتوظيف العادل.وقال إن المؤسسات العامة ستقوم بتوظيف الموظفين الجدد خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتشارك في معرض التوظيف الحادي عشر للمؤسسات العامة لهذا العام 148 مؤسسة وهيئة عامة، وهو أعلى رقم من حيث عدد المؤسسات المشاركة.