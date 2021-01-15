الرئيس مون جيه إين يؤكد أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم نزع السلاح النووي

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد، اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي، أوضح فيه مواقفه تجاه القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى جائحة كورونا.وأعرب الرئيس "مون" عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لديه عزم على تحقيق السلام وإجراء الحوار ونزع السلاح النووي، موضحا أن كوريا الشمالية تريد من الولايات المتحدة كمقابل لذلك ضمان أمن نظام الحكم فيها وتطبيع العلاقات معها.وفيما يخص إمكانية زيارة الزعيم الشمالي لكوريا الجنوبية، أعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن تتحقق تلك الزيارة في يوم من الأيام، لكنه أضاف أنه ليس من الضروري الإصرار على أن زيارة الزعيم "كيم" يجب أن تتم أولا.وقال إن الحكومة الأمريكية الجديدة ستجد صعوبة في ممارسة أنشطتها الدبلوماسية الفعلية فور إطلاقها بسبب جائحة كورونا، معربا عن اعتقاده بأن حكومة الرئيس "جو بايدن" لن تؤخر استئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية وحل القضية النووية لكوريا الشمالية.وفيما يتعلق باحتمال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية، أكد الرئيس "مون" أن حكومته ستبذل جهودا لتحقيق زيارة "شي" في أسرع وقت ممكن بمجرد أن تستقر أزمة كورونا وتستوفي الزيارة شروطها.وأضاف أن العلاقات بين سيول وبكين مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر شريك لكوريا الجنوبية من حيث التجارة وإحراز التقدم في السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأكد على ضرورة التعاون المشترك بين الكوريتين والصين واليابان لمواجهة الأمراض الوبائية، بما في ذلك فيروس كورونا والأمراض الوبائية للحيوانات.كما أكد الرئيس "مون" أنه لم يحن الوقت المناسب للتحدث عن منح عفو رئاسي خاص للرئيسين السابقين "بارك كون هيه" و"لي ميونغ باك".واعترف بعدم نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، مشيرا إلى أن الحكومة ستكشف عن خطتها العاجلة لزيادة إمدادات المساكن قبل عيد رأس السنة القمرية الجديدة.