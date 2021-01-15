وريث مجموعة سام سونغ يتلقى حكما بالسجن لسنتين ونصف بتهمة الرشوة

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حُكم على "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات بالسجن لمدة عامين ونصف، في إعادة المحاكمة في قضية الرشوة ذات الصلة بالرئيسة السابقة، المسجونة حاليا، "بارك كون هيه". وأصدرت محكمة سيول العليا هذا الحكم اليوم الاثنين.وقد تم القبض على "لي"، الذي يُحاكم دون اعتقال، فور صدور الحكم. وطالبت النيابة العامة في البداية بعقوبة السجن لتسع سنوات.وقد أدانت المحكمة وريث مجموعة سام سونغ بتقديم أكثر من 8,6 مليار وون كرشاوى للرئيسة السابقة وصديقتها المقربة "تشيه سون شيل" مقابل تلقي خدمات، بما في ذلك المساعدة على تسهيل الخلافة الإدارية في الشركة. وقالت المحكمة أيضا إن إنشاء لجنة في سام سونغ لمراقبة التزامها بالقوانين والأخلاقيات لم يكن فعالا بما يكفي لاعتباره عاملاً في إصدار هذا الحكم.ويذكر أنه قد حُكم على "لي" في عام 2017 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الرشوة، ولكن تم إطلاق سراحه في العام التالي بناء على حكم صادر عن محكمة الاستئناف، لكن المحكمة العليا ألغت ذلك الحكم في أغسطس 2019، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للمزيد من الإجراءات.