الصين ترحب بتصريحات الرئيس الكوري حول زيارة شي جين بينغ

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رحبت الصين بتعهد الرئيس "مون جيه إين" بالعمل من أجل تحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية.ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" هذا الموقف في إفادة إعلامية أمس الاثنين، حيث قالت إن الدبلوماسية التي يشارك فيها كبار القادة هي الأهم في التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، وأنها تلعب دورا لا غنى عنه في تنمية العلاقات الثنائية. وأضافت أن بكين تولي اهتماما خاصا بتصريحات الرئيس مون حول موقفه بشأن هذا الموضوع، مؤكدة أن علاقات بكين مع سيول أصبحت أكثر قوة ونشاطا وسط تفشي جائحة كورونا.وفي إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر، عندما نقل رسالة شفوية من الرئيس شي بأنه سيزور كوريا الجنوبية "عند تلبية شروط الزيارة"، أعربت المتحدثة الصينية عن أمل بكين في أن يزيد البلدان من تعزيز الثقة والصداقة المتبادلة.كما نقلت اقتراح الصين بأن تستمر المشاركة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين في الارتقاء إلى مستويات جديدة. وكان الرئيس الكوري قد أجاب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة العام الجديد عن سؤال حول خطة شي لزيارة كوريا وسط الوباء الذي طال أمده، حيث قال إنه سيعمل على تحقيق الزيارة بمجرد استقرار وضع وباء كورونا واستيفاء الشروط الأخرى.